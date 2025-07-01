MİT Başkanı İbrahim Kalın Irak'ın Kuzeyinde Önemli Temaslarda Bulundu

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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Erbil'de gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Kürdistan Demokrat Partisi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileriyle bir araya gelerek bölgedeki güvenlik, terörle mücadele ve siyasi süreçler hakkında görüşmeler yaptı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ın kuzeyinde temaslarda bulundu.

Alınan bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın bugün Erbil'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kalın, ziyaret kapsamında, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Güvenlik Konseyi yetkilileri ile bir araya geldi.

İkili görüşmelerde, İran ve İsrail arasında yaşanan savaş sonrası bölgedeki son durum, bölgesel barış ve istikrarın temini için atılacaklar adımlar ele alındı.

Görüşmelerde "Terörsüz Türkiye" süreci de masadaki en önemli konulardan birisi oldu. Bu kapsamda bütün bölgenin terörden arındırılması ve terörün bölge gündeminden çıkarılması amacıyla gelecek dönemde atılacak adımlar görüşüldü.

Bununla birlikte yapılan görüşmelerde Türkmenlerin güvenliği ve siyasi süreçlerdeki rolü konusu da detaylarıyla ele alındı. Türkiye'nin, Irak Türkmenlerinin yanında olduğu iletildi.

Ayrıca, gelecek dönem Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi makamları ile temasların artırılarak devam edeceğinin de altı çizildi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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