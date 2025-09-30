MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gazze Planı İçin Katar'a Gitti

Haberler

MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı ile ilgili müzakereler için Katar'a gitti. Kalın, Hamas ile İsrail arasındaki müzakerelerde ilgili taraflarla görüşmeler yapacak.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planıyla ilgili gelişmeler konusunda temasta bulunmak için Katar'a gitti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kalın, Hamas ile İsrail arasında Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda devam eden müzakerelerde Trump'ın gündeme getirdiği Gazze planı üzerine ilgili taraflarla görüşmeler yapacak.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de ateşkes ve Trump'ın açıkladığı kapsamlı plana ilişkin müzakerelere, Türkiye'nin de katılacağını belirterek "Katar, Mısır ve Türkiye'nin çabaları, savaşı sona erdirmek için kolektif ve eşgüdümlü şekilde yürütülecektir." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
