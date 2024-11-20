MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Merkezi'nde Bilgilendirme Toplantısı Yaptı

(ANKARA) - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daha önce talep ettiği bilgilendirme toplantısı için CHP Genel Merkez'indeydi. Özel ile birlikte bazı MYK üyelerinin de katıldığı toplantıda MİT Başkanı Kalın, sunum yaptı. Üç saate yakın süren sunumda terör örgütlerinin faaliyetleri ve olası tehditlerine yer verildi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın CHP Genel Merkezinde bu hafta yapacağı belirtilen sunum, bugün gerçekleştirildi. MİT Başkanı Kalın, bugün sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi'ne gelerek CHP Lideri Özel başkanlığındaki MYK heyetiyle görüştü. MYK heyetinde tüm MYK üyeleri yer almadı. Kalın'ın sunumu yaklaşık üç saat sürdü. CHP kaynakları, görüşmenin olumlu geçtiğini bildirdi.

CHP'den görüşmeye dair bir bilgi notu paylaşıldı. Bilgi notu şöyle:

"MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. MİT Başkanı Kalın ve heyeti, CHP Lideri Özel ve heyetine terör örgütlerinin faaliyetleri ve olası tehditlerine ilişkin sunumlarda bulundu. Saat 11.00'de başlayan görüşme saat 13.20'de sona erdi. Sunumların ardından Genel Başkan Özgür Özel'in ek bilgi talepleri, Kalın ve heyeti tarafından yanıtlandı."

Genel Merkez binasında gizlilik

Kalın'ın Genel Merkeze geleceği basına duyurulmadı, sabah saat 10.30 civarında başlayan toplantı gizlilik içinde gerçekleşti. Binada dikkat çeken bir güvenlik önlemi alınmadığı gözlendi ama toplantının yapıldığı kata toplantı katılımcıları dışında kimse alınmadı, asansörler bazı katlara çalışmadı. Bununla birlikte toplantı sürecince resmi ve sivil giyimli MİT güvenlik ekibi personelinin bina dışında önlem aldığı görüldü.