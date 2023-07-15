MİT, Afrin saldırısının sorumlusu Heysem Cuma'yı etkisiz hale getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Afrin'de 28 Haziran 2020'de 40 sivilin hayatını kaybettiği saldırının sorumlusu, PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Münbiç istihbarat yapılanmasında yer alan 'Heysem Abu Dahham' kod adlı Heysem Cuma'yı, nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

PKK/KCK-PYD/YPG tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı Cerablus'ta 2019 yılında 3'ü motor, 2'si otomobille gerçekleştirilen bombalı saldırıların, ayrıca 28 Nisan 2020'de Afrin şehir merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen ve 11'i çocuk olmak üzere 40 sivilin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı saldırının sorumlusu olan 'Heysem Abu Dahham' kod adlı Heysem Cuma, uzun süre önce MİT tarafından takibe alındı.