Mississauga'da 'Illumi'de Tatiller' Işık Gösterisi Devam Ediyor
Kanada'nın Mississauga kentinde 15 Kasım'da başlayan ve 16 büyü temalı sergi alanını içeren 'Illumi'de Tatiller' adlı açık hava ışık gösterisi, 5 Ocak'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
MİSSİSSAUGA, 25 Aralık (Xinhua) -- Kanada'nın Ontario eyaletindeki Mississauga kentinde 15 Kasım'da başlayan ve 16 büyü temalı sergi alanından oluşan "Illumi'de Tatiller" adlı açık hava ışık gösterisi, 5 Ocak'a kadar devam edecek.
Kaynak: Xinhua / Güncel