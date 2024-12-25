Mississauga'da 'Illumi'de Tatiller' Işık Gösterisi Devam Ediyor

MİSSİSSAUGA, 25 Aralık (Xinhua) -- Kanada'nın Ontario eyaletindeki Mississauga kentinde 15 Kasım'da başlayan ve 16 büyü temalı sergi alanından oluşan "Illumi'de Tatiller" adlı açık hava ışık gösterisi, 5 Ocak'a kadar devam edecek.