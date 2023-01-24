Misrata Limanı'na 304 metrelik konteyner gemisi "Hakuna Matata" demir attı Güncel Haberler Libya'nın Misrata kentindeki serbest bölge limanına 304 metre uzunluğundaki konteyner gemisi Hakuna Matata demir attı. Libya'nın Misrata kentindeki serbest bölge limanına 304 metre uzunluğundaki konteyner gemisi Hakuna Matata demir attı. Misrata Serbest Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uzunluğu 304 metre, genişliği 40 metre büyüklüğünde bir geminin ilk kez limana geldiği belirtildi. Ambarlı Limanı'ndan gelerek Misrata Limanı'na demir atan gemide, 701 konteyner yüklü olduğu, geminin farklı limanlardan yük alarak 3 bin 500 konteynerle Çin'e gideceği kaydedildi. Hakuna Matata'nın limana giriş ve demir atma işlemlerinin Libyalı personel rehberliğinde gerçekleştirildiği belirtildi. Liberya bandıralı Hakunan Matata konteyner gemisi, 2008 yılında inşa edilmişti. Güncel Kaynak: AA / Muetaz Wannes Misrata Libya Güncel Haberler

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