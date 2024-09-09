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Mısra Öz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Oğlunu Hatırlattı

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Çorlu tren faciasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran ile ilgili yaptığı açıklamaya yanıt vererek, 'Oğlum için de aynı sözü vermişti Sn. Cumhurbaşkanı...' ifadelerini kullandı. Öz, Erdoğan'a daha önce oğlunun kaybı için de benzer bir söz verildiğini hatırlattı.

(ANKARA) - Çorlu tren faciasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Narin'in ölümüyle ilgili yaptığı paylaşıma, "Oğlum için de aynı sözü vermişti Sn. Cumhurbaşkanı…" yanıtını verdi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bu sabah naaşına ulaşılan Narin kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Canice, vahşice katledilen Narin'in acı haberi hepimizi derinden yaraladı; üzüntümüzün tarifi yok. Narin kızımızın kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerimiz çok yoğun bir şekilde kendisine canlı ulaşmak için gayret gösterdiler. 19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık. Narin'i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum" açıklamasını yapmıştı.

Çorlu tren faciasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan iddianame hazırlanan Mısra Öz, Erdoğan'ın paylaşımına yanıt verdi.

Öz, paylaşımında şunları kaydetti:

"Oğlum için de aynı sözü vermişti Sn. Cumhurbaşkanı…"

Kaynak: ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Çorlu

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