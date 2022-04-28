Mısırlılar, El-Ezher Camisi'nde Kadir Gecesi'ni idrak etti - Haberler

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Mısırlılar, El-Ezher Camisi'nde Kadir Gecesi'ni idrak etti

AA - Ferdi Bayat - Güncel
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Mısırlılar, El-Ezher Camisi'nde Kadir Gecesi'ni idrak etti

Mısır'ın başkenti Kahire'deki El-Ezher Camisi'nde Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" kabul edilen Kadir Gecesi'ni idrak etti.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki El-Ezher Camisi'nde Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" kabul edilen Kadir Gecesi'ni idrak etti.

Farklı yaş gruplarından binlerce Mısırlı Müslüman, teravih namazını eda etmek ve Kadir Gecesi ibadetlerini yapmak için El-Ezher başta olmak üzere ülkedeki camilere akın etti.

Mısırlılar, Kudüs için de dua ederek, günün anlam ve önemini ihya etti.

El-Ezher Camisi, 8 giriş kapısı, 380 kolonu bulunan, yaklaşık 12 bin metrekarelik alanda inşa edilmiş bin yıllık bir cami ve ilim merkezi olarak Mısır'da tarihi öneme sahip.

Bu yıl ülke genelinde uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin hafifletilmesiyle camilerdeki kişi sayısının da arttığı gözlendi.

AA / Ferdi Bayat - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Kadir Gecesi, Kahire, Mısır, Güncel, Haberler

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