Mısırlılar bayram namazını tarihi camilerde kıldı

Mısırlılar, Ramazan Bayramı namazını ülke genelindeki tarihi camiler ve namaz için ayrılan boş alanlarda eda etti.

Mısırlılar, Ramazan Bayramı namazını ülke genelindeki tarihi camiler ve namaz için ayrılan boş alanlarda eda etti.

Başkent Kahire'deki tarihi El-Ezher Camisi başta olmak üzere Hüseyin, El-Muşir Tantavi ve Sıddık gibi ülkenin çeşitli kentlerindeki camilerde yoğun katılımla bayram namazı kılındı.

Hutbelerde bayramın sevgi, mutluluk mevsimi olduğu belirtilerek, bayramların ayrıca akraba ve dostlar arasındaki sevgi bağını güçlendirdiği ifade edildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve bazı üst düzey yetkililer, bayram namazını Kahire'de bulunan El-Muşir Tantavi Camisi'nde kıldı.

Mısırlılar, her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı namazlarını ailece gittikleri büyük camiler veya namaz için tahsis edilen alanlarda eda ediyorlar.

Namazın ardından cemaat bayramlaşıp, hatıra fotoğrafları çektirerek bayram havasını yaşıyor.