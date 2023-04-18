Mısırlılar, Amr bin As Camisi'nde Kadir Gecesi'ni idrak etti

Mısır'ın başkenti Kahire'nin Fustat bölgesindeki Amr bin As Camisi'nde Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" kabul edilen Kadir Gecesi'ni idrak etti.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin Fustat bölgesindeki Amr bin As Camisi'nde Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" kabul edilen Kadir Gecesi'ni idrak etti.

Farklı yaş gruplarından binlerce Mısırlı Müslüman, teravih namazını eda etmek ve Kadir Gecesi ibadetlerini yapmak için Amr bin As başta olmak üzere El-Ezher ve Hüseyin gibi ülkedeki büyük camilere akın etti.

Mısırlılar, teravih namazlarının ardından Kur'an tilaveti, namaz ve dualarla günün anlam ve önemini ihya etti.

Amr bin As Camisi, Amr bin As tarafından miladi 642-643 yıllarında bir zamanlar Mısır'a başkentlik yapmış olan tarihi Fustat bölgesinde inşa edildi. Cami ayrıca, Mısır ve Afrika'da inşa edilen ilk cami olma özelliğine sahip.