Mısır ve Filistin'den Gazze İçin Ateşkes Vurgusu

Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad ile Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının uygulanması için desteğin sürmesi gerektiğini belirtti.

Hamas ile İsrail arasında varılan ve 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'de onlarca Filistinli İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun tekrar eden ihlalleri nedeniyle zaten kırılgan bir yapıya sahip olan ateşkes anlaşmasının bozulmasından endişe ediliyor.

Mısır'da yayın yapan "Kahire el-İhbariyye (Al Qahera News)" televizyonunun haberine göre, İstihbarat Başkanı Reşad, Gazze'deki gelişmeleri görüşmek üzere Mısır'da bulunan Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh ve Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferac ile bir araya geldi.

Görüşmede yetkililer, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanması için desteğin sürmesi konusunda hemfikir olduklarını ifade etti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılımıyla gerçekleştirilmişti.