Mısırlı STK'lar depremzedeler için 3,6 milyon lira bağış topladı

Türkiye'de faaliyet gösteren Mısırlı sivil toplum kuruluşları (STK), "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 3 milyon 666 bin lira bağış topladı.

Türkiye'de faaliyet gösteren Mısırlı sivil toplum kuruluşları (STK), "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 3 milyon 666 bin lira bağış topladı.

Mısırlı sivil toplum kuruluşları "Divanu'l Hayr", "Er-Rüvvad el-Cudud", "Ecyalu'l Mustakbel", "Erkan", "Mısır Gençlik Forumu" ve "Mısırlı Öğrenciler Birliği" konuyla ilgili ortak yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Depremlerin meydana geldiği 6 Şubat'tan bu yana Mısırlı STK'ların Türkiye'deki bazı resmi kurumlarla koordine içerisinde başlattığı süresiz bağış kampanyası, dün akşam itibarıyla 3 milyon 666 bin liraya (yaklaşık 200 bin dolar) ulaştı. Mısırlı STK'lar İHH İnsani Yardım Vakfı ile işbirliği içinde deprem bölgelerine gönderilmek üzere insani yardım malzemeleri taşıyan 5 konvoy hazırladı." ifadeleri kullanıldı.

Bu kurumların, deprem bölgelerine jeneratör, battaniye, çadır, elektrikli ısıtıcı, gıda ve giysi desteği de sağladığı aktarılan açıklamada, 250'den fazla gönüllünün de İstanbul'daki belediyeler ve Kızılay ile işbirliği içinde çalıştığı kaydedildi.

"Ne kadar yardım etsek te Türkiye için az"

"Er-Rüvvad el-Cudud" Derneği Başkanı İslam el-Avadeli, yaptığı açıklamada, "Bizi kucaklayan Türkiye'ye ve misafirperver Türk halkına borcumuz var. Türkiye'yi mutlu eden bizi de mutlu eder, onu üzen bizi de üzer. Ne kadar yardım etsek te Türkiye için azdır." ifadesini kullandı.

"Ecyalu'l Mustakbel" (Geleceğin Nesilleri) Yönetim Kurulu Başkanı Husam el-Fahrani, Türkiye ve Suriye halkına destek için başlattıkları kampanya çerçevesinde ayni ve nakdi destek sağlandığını ifade etti.

"Divanu'l Hayr" Kurumu Başkanı Vail el-Mursi de "Ben senin kardeşinim, umutsuzluğa kapılma" adı altında başlattıkları kampanyayla depremlerden etkilenenlerin acılarını bir nebze olsa hafifletmeyi hedeflediklerini vurguladı.