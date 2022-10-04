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Mısırlı Öğrenciler Çince Öğreniyor

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Mısırlı Öğrenciler Çince Öğreniyor

KAHİRE, 4 Ekim (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'de El Cezire Resmi Deneysel Diller Okulu'nda Mısırlı öğrencilerin Çince öğrenmelerini kolaylaştırmak amacıyla Çince Köprüsü Kulübü tarafından başlatılan etkinliğe katılan öğrenciler, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

KAHİRE, 4 Ekim (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'de El Cezire Resmi Deneysel Diller Okulu'nda Mısırlı öğrencilerin Çince öğrenmelerini kolaylaştırmak amacıyla Çince Köprüsü Kulübü tarafından başlatılan etkinliğe katılan öğrenciler, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Kahire Mısır Çince Güncel Haberler

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