Mısırlı muhalif siyasetçi Ahmed Tantavi ülkesine döndü

Mısırlı muhalif siyasetçi ve Onur Partisi'nin eski lideri Ahmed Tantavi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayı düşündüğünü açıkladıktan haftalar sonra ülkesine döndü.

Mısırlı muhalif siyasetçi ve Onur Partisi'nin eski lideri Ahmed Tantavi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayı düşündüğünü açıkladıktan haftalar sonra ülkesine döndü.

Tantavi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "9 aydır ayrı kaldığım ülkeme bugün geri döndüm." ifadelerini kullandı.

Ailesiyle 5 gün vakit geçireceğini belirten Tantavi, "bundan sonra, halka açık ve özel toplantılarla yoğun bir istişare turuna başlayacağını" açıkladı.

Geçen yıl ağustos ayında Mısır'dan ayrılarak Lübnan'a giden Tantavi, nisan ayında Beyrut'tan yaptığı açıklamada "Mısır'da 2024 yılında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayı düşündüğünü" duyurmuştu.