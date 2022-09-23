Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mısırlı Heykeltraş Hurda Metalden Sanat Eseri Yaratıyor

Güncel Haberler

Mısırlı Heykeltraş Hurda Metalden Sanat Eseri Yaratıyor

GİZA, 23 Eylül (Xinhua) -- Mısır'ın Giza şehrindeki heykeltıraş Ammar Shiha, evinde hurda metalden yapılmış sanat eserlerinden birini temizliyor, 3 Eylül 2022.

GİZA, 23 Eylül (Xinhua) -- Mısır'ın Giza şehrindeki heykeltıraş Ammar Shiha, evinde hurda metalden yapılmış sanat eserlerinden birini temizliyor, 3 Eylül 2022. Eski, kırık ve paslı çatal çoğu insan tarafından çöp olarak görülebilir ama Mısırlı heykeltıraş Ammar Shiha onu hurda metalden yaptığı yaratıcı sanat eserleri içerisinde bir kuşun kanadına ya da bir balığın kuyruğuna dönüştürebiliyor. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Eylül Mısır Güncel Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title