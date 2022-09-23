Mısırlı Heykeltraş Hurda Metalden Sanat Eseri Yaratıyor

GİZA, 23 Eylül (Xinhua) -- Mısır'ın Giza şehrindeki heykeltıraş Ammar Shiha, evinde hurda metalden yapılmış sanat eserlerinden birini temizliyor, 3 Eylül 2022. Eski, kırık ve paslı çatal çoğu insan tarafından çöp olarak görülebilir ama Mısırlı heykeltıraş Ammar Shiha onu hurda metalden yaptığı yaratıcı sanat eserleri içerisinde bir kuşun kanadına ya da bir balığın kuyruğuna dönüştürebiliyor. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)