Mısırlı eski milletvekili ve iş adamına tarihi eser kaçakçılığından hapis cezası

Mısır'da tarihi eser kaçakçılığı davasında yargılanan iş adamı Hasan Ratib ve eski milletvekili Ala Hasaneyn hapis cezasına çarptırıldı.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Kahire Ceza Mahkemesi, kamuoyunda "tarihi eser kaçakçılığı" olarak bilinen davada kararını açıkladı.

Mahkeme, eski milletvekili Hasaneyn'in de aralarında yer aldığı 5 sanık hakkında onar yıl hapis cezasına hükmetti.

İş adamı Ratib ile diğer 17 sanık da beşer yıl hapis ve yaklaşık 55 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Mahkemenin kararına temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Tarihi Eser Kaçakçılığı soruşturması

Mısırlı eski milletvekili Hasaneyn ve diğer zanlıların ardından iş adamı Ratib, Haziran 2021'de "tarihi eser kaçakçılığı için çete oluşturma ve çok sayıda tarihi eser ile heykel bulundurma" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Mısır Başsavcısı Hamada es-Savi, 12 Aralık 2021'de zanlıların dosyasını "yurt dışına tarihi eser kaçakçılığı yapmak için çete oluşturma" suçlamasıyla mahkemeye sevk etmişti.

İş adamı Ratib ve eski milletvekili Hasaneyn, soruşturma sırasında suçlamaları reddetmişti.

Mısır'da adını eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminde duyuran televizyon kanalı "El-Mihvar"ın eski sahiplerinden iş adamı Ratib'in ülkede Sina Çimento Fabrikası, Sina Üniversitesi, gayrimenkul geliştirme şirketleri gibi büyük yatırımları bulunuyor.