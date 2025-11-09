Haberler

Mısırlı Düşünür Prof. Dr. Zağlul en-Neccar Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
93 yaşında vefat eden Mısırlı düşünür Prof. Dr. Zağlul en-Neccar, Amman'da cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Kendisi bilimsel Kur'an tefsiri üzerine önemli araştırmalar yapmış bir akademisyendi.

Mısırlı düşünür Prof. Dr. Zağlul en-Neccar, 92 yaşında Ürdün'ün başkenti Amman'da hayatını kaybetti.

Neccar'ın ABD merkezli Meta şirketine ait sosyal medya platformu Facebook hesabından yapılan paylaşımla vefat ettiği duyuruldu.

Neccar'ın başkent Amman'daki Ebu İşe Camisinde yarın öğle vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği kaydedildi.

1933 yılında Mısır'da doğan Zağlul en-Neccar, 1955'te Kahire Üniversitesi Fen Fakültesi'nden birincilik derecesiyle mezun oldu. İngiltere'deki Wales Üniversitesi'nde Jeoloji alanında doktora derecesini alan Neccar 1972'de aynı üniversiteden profesörlük unvanını aldı.

Bilimsel Kur'an tefsiri üzerine önemli bilimsel araştırmalar gerçekleştiren Neccar, birçok ülkede üniversitelerde eğitim verdi ve sempozyumlara katıldı. Neccar, Dünya Kur'an-ı Kerim ve Sünnet Bilimsel Mucizeleri Komisyonu'nun kurucuları arasındaydı.

500
