Mısırlı açlık grevindeki mahkum aktivist Abdulfettah, rehabilitasyon merkezine nakledildi - Haberler

Mısır İçişleri Bakanlığı, açlık grevindeki mahkum muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah'ın ülkenin kuzeyindeki tıbbi donanımlı bir ıslah ve rehabilitasyon merkezine nakledildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, devlete bağlı Ulusal İnsan Hakları Konseyi'nin, Abdulfettah'ın ıslah ve rehabilitasyon merkezine nakledilmesi yönündeki talebinin yerine getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Abdulfettah'ın başkent Kahire'deki Akreb Hapishanesi'nden Vadi en-Natrun'daki ıslah ve rehabilitasyon merkezine nakledildiği aktarıldı.

Ulusal İnsan Hakları Konseyi Başkanı Büyükelçi Muşira Hattab, dün İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği yazıda, Abdulfettah'ın Vadi al-Natrun'da modern tıbbi imkanlara sahip olan ıslah ve rehabilitasyon merkezine taşınması çağrısında bulunmuştu.

Konsey 14 Mayıs'ta, Abdulfettah ile dayanışma içinde olan kişilerin gönderdiği dilekçede Abdulfettah'ın başkent Kahire'deki yüksek güvenlikli Akreb Hapishanesi'nde 43 günden beri açlık grevinde olduğu belirtilerek hastaneye sevk edilmesinin talep edildiğini açıklamıştı.

Mısır'daki 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah, 2013'te "gösteri yasağını ihlal etmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kahire Ceza Mahkemesi, Şubat 2015'te Abdulfettah'a, aynı suçlamayla 5 yıl hapis cezası vermiş, Kasım 2017'de de Yargıtay söz konusu kararı onamıştı. Abdulfettah, 5 yıl hapis cezasının dolmasının ardından Mart 2019'da "5 yıl adli kontrol şartıyla" tahliye edilmişti.

Abdulfettah, 29 Eylül 2019'da güvenlik güçleri tarafından tekrar gözaltına alınmıştı.

Mısır Devlet Güvenlik Mahkemesi, 20 Aralık 2021'de Abdulfettah'ı "yalan haber yaymak ve örgüte üye olmak" suçlamasıyla 5 yıl hapis ve 200 bin cuneyh (yaklaşık 13 bin dolar) para cezasına çarptırmıştı.