Mısır: Yemen'de alıkonulan 20 Mısırlı balıkçı serbest kaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mısır: Yemen'de alıkonulan 20 Mısırlı balıkçı serbest kaldı

AA - Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Güncel
 - Güncelleme:
Mısır: Yemen'de alıkonulan 20 Mısırlı balıkçı serbest kaldı

Mısır, Yemen'de alıkonulan 20 Mısırlı balıkçının serbest bırakıldığını duyurdu.

Mısır, Yemen'de alıkonulan 20 Mısırlı balıkçının serbest bırakıldığını duyurdu.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberinde, Mısırlı yetkililerin, Yemen'de alıkonulan 20 balıkçının serbest bırakılmasını sağladığı, geri dönüşleri için çalışmalara başlandığı belirtildi.

Tüm balıkçıların durumunun iyi olduğu, gerekli sağlık tetkiklerinin yapıldığı ifade edildi.

Haberde, balıkçıların kim tarafından, ne zaman ve ne sebeple alıkonulduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

AA / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Güncel

Mısır, Yemen, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title