Mısır: Yemen'de alıkonulan 20 Mısırlı balıkçı serbest kaldı

Mısır, Yemen'de alıkonulan 20 Mısırlı balıkçının serbest bırakıldığını duyurdu.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberinde, Mısırlı yetkililerin, Yemen'de alıkonulan 20 balıkçının serbest bırakılmasını sağladığı, geri dönüşleri için çalışmalara başlandığı belirtildi.

Tüm balıkçıların durumunun iyi olduğu, gerekli sağlık tetkiklerinin yapıldığı ifade edildi.

Haberde, balıkçıların kim tarafından, ne zaman ve ne sebeple alıkonulduğuna ilişkin bilgi verilmedi.