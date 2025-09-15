Haberler

Mısır Yasemin Yetiştiriciliği ile Ekonomik Gelir Elde Ediyor

Mısır'ın Garbiye vilayeti, yasemin yetiştiriciliğinde önemli bir merkez olarak binlerce ailenin gelir kaynağını oluşturuyor. Dünyanın yasemin özünün %95'ini temin eden Mısır, bu çiçeklerden elde edilen ürünleri parfüm endüstrisine ihraç ediyor.

KAHİRE, 15 Eylül (Xinhua) -- Nil Deltası'nda yer alan Garbiye vilayeti, Mısır'ın yasemin yetiştiriciliğinde öne çıkan başlıca bölgelerinden biri.

Mısır'da binlerce aile gelirlerini yasemin toplama ve işleme faaliyetlerinden sağlıyor.

Elde edilen yasemin çiçekleri, aroma macunları ve konsantreler haline getirilerek parfümeride kullanılmak üzere ihraç ediliyor.

Ticaret kaynaklarına göre dünyadaki yasemin özünün yaklaşık yüzde 95'ini temin eden Mısır ile Hindistan, küresel yasemin özü tedarikinin büyük bölümünü karşılıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
