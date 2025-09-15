Mısır Yasemin Yetiştiriciliği ile Ekonomik Gelir Elde Ediyor

KAHİRE, 15 Eylül (Xinhua) -- Nil Deltası'nda yer alan Garbiye vilayeti, Mısır'ın yasemin yetiştiriciliğinde öne çıkan başlıca bölgelerinden biri.

Mısır'da binlerce aile gelirlerini yasemin toplama ve işleme faaliyetlerinden sağlıyor.

Elde edilen yasemin çiçekleri, aroma macunları ve konsantreler haline getirilerek parfümeride kullanılmak üzere ihraç ediliyor.

Ticaret kaynaklarına göre dünyadaki yasemin özünün yaklaşık yüzde 95'ini temin eden Mısır ile Hindistan, küresel yasemin özü tedarikinin büyük bölümünü karşılıyor.