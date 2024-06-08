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Mısır ve Ürdün İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınadı

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Mısır ve Ürdün, İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıları şiddetle kınadı. İsrail'in saldırılarının uluslararası hukuka ve tüm insani değerlere aykırı olduğu belirtildi.

Mısır ve Ürdün, İsrail ordusunun 210 kişinin ölümüne neden olan Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıları şiddetle kınadı.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda 210 Filistinlinin öldüğü, en az 400 Filistinlinin yaralandığı İsrail saldırılarına Kahire ve Amman yönetimlerinden tepki geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıların şiddetle kınandığı belirtilerek, söz konusu saldırıların uluslararası hukuka ve tüm insani değerlere aykırı olduğu vurgulandı.

Tel Aviv'den Filistinli sivillere yönelik hedef gözetmeksizin düzenlediği saldırılara son vermesi, altyapıyı vahşice yıkmayı durdurması istenilen açıklamada, uluslararası aktörler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) de İsrail'in saldırılarının son bulması için harekete geçmesi talep edildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği vahşi saldırı" kınanarak, Filistinli sivillerin sistematik bir şekilde kasıtlı olarak hedef alındığı vurgulandı.

BMGK başta olmak üzere uluslararası toplumdan İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarının son bulması için acil harekete geçmesi istendi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 210 Filistinlinin öldüğü, en az 400 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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