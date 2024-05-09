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Mısır ve Ürdün, Filistinlilerin tehcir edilmesini reddetti

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Mısır ve Ürdün liderleri, Gazze Şeridi ya da Batı Şeria'dan Filistinlilerin tehcir edilmesini reddettiklerini vurguladı. İki lider, Gazze'deki krizin ancak iki devletli çözümün etkinleştirilmesi ve uygulanmasıyla çözülebileceğini belirtti.

Mısır ve Ürdün, Gazze Şeridi ya da Batı Şeria'dan Filistinlilerin tehcir edilmesini reddettiklerini yeniledi.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, ülkesini ziyaret eden Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavine ile başkent Kahire'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Medbuli, "Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi, Filistinlilerin tehcir edilmesini ve Filistin davasını Mısır ve Ürdün'ün pahasına tasfiye etme girişimini tamamen reddettiğini vurguladı." dedi.

Medbuli, Filistinlilerin Gazze'den tehcirine yönelik herhangi bir adımın Batı Şeria'dan tehcirlerine de uzanabileceğini ve Mısır ile Ürdün'ün bunu reddetme konusunda mutabık kaldığını aktardı.

Gazze'deki eşi görülmemiş krizin ancak iki devletli çözümün etkinleştirilmesi ve uygulanmasıyla çözülebileceğini kaydeden Medbuli, tüm dünyaya bu çözümü uygulamak için tüm adımları atmaları çağrısında bulundu.

Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafının, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana sürekli açık olduğunu dile getiren Medbuli, ülkesinin, Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılması ve bağımsız Filistin devletinin kurulması yönünde gerçek adımların atılması için çaba harcadığını söyledi.

Başbakan Hasavine de Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Cumhurbaşkanı Sisi'ye "Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin tamamen reddedilmesi yönündeki ortak tutumu vurgulayan" sözlü bir mesaj ilettiğini ifade etti.

Hasavine, Kral 2. Abdullah, Cumhurbaşkanı Sisi ve Arap liderler arasında Gazze'de ateşkes sağlanması ve iki devletli çözümün uygulanması için net bir yol izlenmesi amacıyla siyasi ufkun yeniden üretilmesi yönünde ortak çabalar olduğunu aktardı.

Kral 2. Abdullah'ın Cumhurbaşkanı Sisi'ye gönderdiği mesajın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığını durdurmaya matuf Mısır-Ürdün ortak çabalarını içerdiğini dile getiren Hasavine, Mısır ve Ürdün'ün, İsrail'in Refah kentine yönelik herhangi bir askeri saldırısını reddettiğini ve dünya ülkelerinin bu konuda üzerine düşeni yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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