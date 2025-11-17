Haberler

Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanları, Gazze Taslağını Görüştü

Güncelleme:
Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ABD tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan Gazze taslağını ve oylama sürecini görüştü. İki bakan, ateşkesin güçlendirilmesi ve uluslararası barış gücünün görevlerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ile Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) ABD tarafından sunulan ve bugün oylanması beklenen taslakla ilgili son düzenlemeleri görüştü.

Resmi kaynaklara göre, iki bakan yaptıkları telefon görüşmesinde ABD'nin Gazze'ye ilişkin karar taslağını ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İki bakan, Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi sırasında başlatılan planın siyasi, insani ve kalkınma boyutları dahil tüm yönlerinin hayata geçirilmesinin önemini vurguladı." ifadelerine yer verildi.

Görüşmede ayrıca Gazze'deki gelişmeler ve güvenlik düzenlemeleriyle ilgili istişareler ile BMGK'da oylamaya hazırlık süreci ele alındı.

İki bakan, kararla ateşkesin pekiştirilmesi, uluslararası barış gücünün görevini yerine getirmesi, Filistinlilerin güvenliğinin sağlanması ve siyasi sürecin yeniden başlatılması için gerekli şartların oluşturulmasının önemine dikkati çekti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Gazze Şeridi'nde ateşkesin korunması ve anlaşmanın tüm hükümlerinin tam olarak uygulanması gerektiği vurgulandı.

Plan ne içeriyor?

Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Gazze'de en az 2 yıl görev yapacak bir Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kurulmasını öngören taslağı BMGK üyelerine iletti.

Taslak, 2027 sonuna kadar ABD ve katılımcı ülkelere Gazze'yi yönetme ve güvenliği sağlama yetkisi veriyor, bu yetkinin uzatılması da mümkün olacak.

İlk askeri birliklerin ocak ayına kadar Gazze'ye gönderilmesi hedefleniyor.

ISF'nin görevleri arasında sınır güvenliğini sağlamak, sivilleri ve insani koridorları korumak ve yeni bir Filistin polis gücü oluşturmak bulunuyor.???????

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
