Mısır ve Suudi Arabistan'dan Filistin İçin Ortak Destek

Mısır ile Suudi Arabistan, Filistin Devleti'nin tanınması için lobi faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırıların sona erdirilmesinin yollarını ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşme sırasında iki bakan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın başkanlığında yapılacak ilk toplantıya hazırlık olarak Mısır-Suudi Arabistan Yüksek Koordinasyon Konseyi ve alt komitelerinin aktif hale getirilmesi için atılan yapıcı adımlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İsrail'in Katar'a yönelik saldırısı, Gazze Şeridi'ndeki hızlı gelişmeler ve işgal altındaki Batı Şeria'daki ihlallerin de ele alındığı görüşmede, İsrail'in işlediği açık ihlallerin, İsrail politikasının pervasızlığını ve tüm uluslararası sözleşmeleri açıkça ihlal ettiğini gösterdiği vurgulandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının en güçlü şekilde kınandığı görüşmede, bunun son derece tehlikeli bir tırmanış ve özellikle silahlı çatışmalarda sivillerin korunmasına ilişkin uluslararası insancıl hukukun ağır bir ihlali olduğu belirtildi.

Mısırlı Bakan Abdulati, bu tırmanışın ve beraberindeki sistematik açlık ve yerinden etme politikalarının yıkıcı insani sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının derhal ve kapsamlı bir şekilde durdurulması, yardım malzemelerinin engelsiz bir şekilde ulaştırılması ve uluslararası toplumun savaşı sona erdirmek için ortak çaba göstermesi gerektiği vurgulandı.

İki bakanın görüşmesinde, Filistin Devleti'nin tanınması çabalarının genişletilmesi için uluslararası desteğin seferber edilmesinin sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Bakanlar ayrıca İsrail'in hem Suriye'ye hem de Lübnan'a yönelik açık müdahalesini kınadı.

Sudan'daki duruma ilişkin olarak ise iki bakan, Sudan halkının beklentilerini karşılayacak, devletin ve ulusal kurumlarının birliğini koruyacak kapsamlı bir siyasi sürecin temelini atacak acil bir ateşkesin önünü açacak insani bir ateşkese varılmasının önemini vurguladı.