Mısır ve Sudan Liderleri Sudan Krizini Görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Sudan Başbakanı Kamil İdris, Sudan'daki krizin çözülmesi çabalarını görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Sisi ve Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli'nin, resmi ziyaret için ülkeye gelen Sudan Başbakanı İdris ile başkent Kahire'de görüştüğü belirtildi.

İki ülkenin liderlerinin yanı sıra beraberindeki heyetlerin katıldığı görüşmede, Mısır ve Sudan arasındaki ikili ilişkiler ve bunun geliştirilmesi konularının ele alındığı ifade edildi.

Görüşmede, Sudan krizini çözülmesinin yanı sıra ülkede barış ve istikrarın yeniden sağlanmasının ele alındığı aktarıldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi görüşmede, "Sudan'da güvenlik ve istikrarın sağlanması, insani felaketin sona erdirilmesi, Sudan halkına ait kaynaklarının korunması için yürütülen tüm çabalara Mısır'ın tam destek verdiğini" ifade etti.

Sudan'daki çatışmalar devam ediyor

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkede altyapı, sağlık, eğitim ve ekonomik alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken, yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Sudan ordusu, 20 Mayıs'ta, başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağlarken, HDK, ülkenin batısına yönelmişti.

5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin 4'ünü kontrol eden HDK, son eyalet olan Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'i 1 yılı aşkın süredir kuşatıyor. Ordu ve müttefik güçler ise şehri savunmaya devam ediyor.