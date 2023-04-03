Mısır ve Sudan Kızıldeniz'de ortak askeri tatbikat düzenledi

Mısır ordusu, "terör ve tehditlerle mücadele" amacıyla Sudan ile Kızıldeniz'de ortak bir askeri tatbikat düzenlendiğini duyurdu.

Mısır ordusu, "terör ve tehditlerle mücadele" amacıyla Sudan ile Kızıldeniz'de ortak bir askeri tatbikat düzenlendiğini duyurdu.

Ordu Sözcüsü Garib Abdulhafız yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu tatbikatın, Mısır ordusunun aralık ayından bu yana komutasını üstlendiği, Babu'l Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi dahil olmak üzere Kızıldeniz'de yürütülen "Uluslararası Ortak Görev Gücü 153" kapsamında gerçekleştirildiğini aktardı.

Tatbikatın, başlama ve bitiş tarihine ilişkin bilgi vermeyen Abdulhafız, Mısır ve Sudan donanmalarına ait güçlerin, deniz güvenliği ve alışılmadık tehditlerle mücadele alanında Sudan'ın doğusundaki Port Sudan Üssü'nde ortak deniz tatbikatı SUD-EGY-T-1'i gerçekleştirdiğini belirtti.

Sözcü Abdulhafız, birkaç gün devam eden tatbikat kapsamında, deniz güvenliği, düzensiz göç, terör ve alışılmadık tehditlerle mücadele konularında kavram birliği oluşturulması adına sempozyum ve atölye çalışmaları da düzenlendiğini, manevranın "her iki ülkenin Kızıldeniz'deki yasa dışı denizcilik faaliyetlerine karşı ortak çabalarını artıran bir dizi tavsiye kararla sonuçlandığını" belirtti.

Mısır ordusu, Aralık 2022'de Deniz Kuvvetlerinin ilk kez bölgesel güvenlik ve istikrarı artırmak ve tehditlere karşı koymak için en önemli ortak mekanizmalardan biri olan "Ortak Görev Gücü 153"ün komutasını üstlendiğini açıklamıştı.