Mısır ve Sudan dışişleri bakanları, Sudan krizine kapsamlı çözüm bulma çabalarını görüştü

Güncelleme:
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Sudanlı mevkidaşı ile bir araya gelerek Sudan krizine kapsamlı çözümler bulmayı amaçlayan ortak çabalar üzerinde durdu. Nil suyu sorununa dikkat çeken bakan, iki ülke arasındaki su güvenliğinin korunmasının önemini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Abdulati, Sudanlı mevkidaşı Salim ile başkent Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede, Sudan krizine kapsamlı çözüm bulunması için ortak çabalar ele alındı.

Mısır ve Sudan arasında ortak öneme sahip konularda, özellikle de Nil suyu sorunu konusunda yakın koordinasyona işaret edilen görüşmede ayrıca, iki ülkenin de tarihi su haklarına bağlı olduğu, aşağı havza ülkelerinin çıkarlarına zarar verecek her türlü tek taraflı eylemin reddedildiği ve ortak fayda sağlamak ve Nil Havzası'ndaki tüm halklar için su güvenliğini korumak amacıyla ilgili uluslararası hukuk kurallarına uymanın önemi vurgulandı.

Abdulati, Mısır'ın Sudan'ın birliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal kurumlarının korunmasını desteklediğini, ülkeyi bölmeyi veya egemenliğini ve istikrarını tehlikeye atmayı amaçlayan her türlü girişimi ise reddetiğini belirtti.

İnsani yardımların engelsiz erişimini sağlayacak etkili bir yardım koridoru oluşturulması gerekliliğine işaret eden Abdulati, Sudan halkının güvenlik, istikrar ve kalkınma özlemlerini karşılayacak kapsayıcı bir siyasi sürecin başlatılması için bölgesel ve uluslararası düzeyde koordineli çabaların öneminin altını çizdi.

