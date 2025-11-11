Haberler

Mısır ve Sudan Dışişleri Bakanları Faşir'deki Krizi Görüştü

Güncelleme:
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Sudan'daki çatışmalar ve Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) saldırılarını ele almak üzere Sudanlı mevkidaşı ile bir araya geldi. Görüşmelerde iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi ve Faşir'deki durumu değerlendirilmesi yönünde adımlar atıldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Sudanlı mevkidaşı Muhyiddin Salim ile ülkenin batısındaki Faşir şehrinde Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından düzenlenen saldırıları ve çözüm yollarını görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati, Faşir'deki gelişmeleri görüşmek üzere Sudan'ın batısındaki Port Sudan kentine gitti.

Mısır ve Sudan dışişleri bakanlarının görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi yönündeki çabaların desteklendiği ve Faşir kentindeki krize ilişkin gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

HDK komutanı Muhammed Hamdan Dagalo "Hamideti", 29 Ekim'de kendilerine bağlı silahlı milislerin Faşir'de "ihlaller" gerçekleştirdiğini kabul ederken, soruşturma komiteleri kurulduğunu iddia etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcılığı, 3 Kasım'da Faşir HDK'nin saldırılarında toplu katliam, tecavüz ve diğer suçların "savaş suçu" veya "insanlığa karşı suç" teşkil edebileceği uyarısında bulunmuştu.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), pazar günü, 26 Ekim'den bu yana Kuzey Darfur'daki Faşir ve çevresinden 88 bin 892 kişinin yerinden edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
