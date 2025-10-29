Haberler

Mısır ve Sudan Dışişleri Bakanları Faşir'deki Durumu Gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır ve Sudan Dışişleri Bakanları, Sudan'ın kuzeybatısındaki Faşir kentindeki insani durumu ve güvenlik sorunlarını ele aldı. Mısır, Sudan'a destek vererek barış ve istikrar için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile Sudanlı mevkidaşı Muhittin Salim, Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir kentinde yaşanan son gelişmeleri görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Abdulati ile Sudan Dışişleri Bakanı Salim'in başkent Kahire'de bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, iki bakanın "Sudan'daki son gelişmeleri, özellikle Faşir'deki insani ve güvenlik durumunu" ele aldığı belirtildi.

Mısır'dan Sudan'a destek vurgusu

Bakan Abdulati, Mısır'ın Sudan halkına tam desteğini ve ülkede barış ile istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını sürdürme kararlılığına dikkati çekerek, Mısır'ın ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve sivillerin acılarının hafifletilmesi için yürütülen kapsamlı çabalara aktif şekilde katıldığını belirtti.

Ülkesinin Sudan'ın birliği, egemenliği, toprak bütünlüğü ve ulusal kurumlarının korunmasına bağlı olduğuna vurgu yapan Abdulati, Sudan'ın güvenlik ve istikrarının bölgesel güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.

Öte yandan iki bakan, "Nil Havzası'nın aşağı kesiminde yer alan iki ülkenin ortak tutumunu" teyit ederek, "Doğu Nil Havzası'nda uluslararası hukuka tam uyulması, Nil Nehri üzerindeki tek taraflı adımların ise tamamen reddedilmesi gerektiğini" vurguladı.

Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında, 2011 yılında inşasına başlanan Büyük Etiyopya Rönesans Barajı'nın (GERD) doldurulması ve işletilmesi sürecine ilişkin anlaşmazlıklar sürüyor.

Kahire ve Hartum, barajın yönetimine dair yasal olarak bağlayıcı bir üçlü anlaşmaya varılmasını talep ediyor.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nın kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nın sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
Erdoğan ve DEM Parti İmralı heyeti görüşmesinin saati belli oldu

PKK'nın "Türkiye" kararının ardından kritik görüşme! Saat belli oldu
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz

160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
İspanya'dan HÜRJET için 3.1 milyar euroluk onay! 30 yıl için imzalar atıldı

Avrupa ülkesi HÜRJET alıyor! 3.1 milyar euroluk onay verildi
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.