Mısır ve Sudan Dışişleri Bakanları Faşir'deki Durumu Gördü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile Sudanlı mevkidaşı Muhittin Salim, Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir kentinde yaşanan son gelişmeleri görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Abdulati ile Sudan Dışişleri Bakanı Salim'in başkent Kahire'de bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, iki bakanın "Sudan'daki son gelişmeleri, özellikle Faşir'deki insani ve güvenlik durumunu" ele aldığı belirtildi.

Mısır'dan Sudan'a destek vurgusu

Bakan Abdulati, Mısır'ın Sudan halkına tam desteğini ve ülkede barış ile istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını sürdürme kararlılığına dikkati çekerek, Mısır'ın ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve sivillerin acılarının hafifletilmesi için yürütülen kapsamlı çabalara aktif şekilde katıldığını belirtti.

Ülkesinin Sudan'ın birliği, egemenliği, toprak bütünlüğü ve ulusal kurumlarının korunmasına bağlı olduğuna vurgu yapan Abdulati, Sudan'ın güvenlik ve istikrarının bölgesel güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.

Öte yandan iki bakan, "Nil Havzası'nın aşağı kesiminde yer alan iki ülkenin ortak tutumunu" teyit ederek, "Doğu Nil Havzası'nda uluslararası hukuka tam uyulması, Nil Nehri üzerindeki tek taraflı adımların ise tamamen reddedilmesi gerektiğini" vurguladı.

Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında, 2011 yılında inşasına başlanan Büyük Etiyopya Rönesans Barajı'nın (GERD) doldurulması ve işletilmesi sürecine ilişkin anlaşmazlıklar sürüyor.

Kahire ve Hartum, barajın yönetimine dair yasal olarak bağlayıcı bir üçlü anlaşmaya varılmasını talep ediyor.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nın kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nın sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.