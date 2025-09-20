Mısır ve Singapur Liderlerinden Filistin Meselesine Destek

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Singapurlu mevkidaşı Tharman Shanmugaratnam, Filistinlilerin topraklarından sürülmesine karşı olduklarını ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ı ziyaret eden Tharman ile bir araya geldi.

İkili ilişkilerin yanı sıra ekonomik işbirliğinin ele alındığı görüşmede, Tharman Sisi'yi, gelecek yıl, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60. yıl dönümünde Singapur'a davet etti ve Sisi de bunu memnuniyetle karşıladı.

Görüşmede Sisi, Gazze'de ateşkese varılması, insani yardımların girişinin sağlanması ve esirlerin salıverilmesi için yürüttükleri çalışmaları anlattı.

İki lider de Filistinlilerin topraklarından sürülmesine karşı olduklarını vurguladı.

Görüşme sonrasında liderler, tarım, sağlık, deniz taşımacılığı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, ekonomik ortaklıkların güçlendirilmesi ve hükümet personelinin eğitimi alanlarında mutabakat zaptları imzaladı.

Sisi, düzenlediği basın toplantısında, Tharman ile başta Filistin meselesi olmak üzere Orta Doğu'nun içinden geçtiği kritik dönüm noktasını ele aldıklarını dile getirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı, gelecek yıl düzenlenmesi planlanan Mısır-Singapur İş Forumu'nun, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım hacminin artırılmasında önemli adımlara tanıklık etmesini umduğunu dile getirdi.