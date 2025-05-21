Mısır ve Pakistan Liderlerinden Güney Asya'da Barış Çağrısı

KAHİRE, 21 Mayıs (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Hindistan ile Pakistan arasındaki ateşkes anlaşmasının korunmasının önemini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre Sisi, Güney Asya bölgesinde güvenlik ve istikrarın sağlanması için Hindistan ile Pakistan arasındaki krize kalıcı siyasi çözümler bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Şerif ise Mısır'ın ve diğer bazı ülkelerin bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik çabalarını takdirle karşıladıklarını kaydederek, Sisi'nin küresel barış ve güvenliği destekleme konusundaki kararlılığından övgüyle bahsetti.

Taraflar, iki ülkenin de bölgelerinde oynadıkları aktif roller doğrultusunda terör ve aşırıcılıkla mücadelede ortak hareket etmenin önemini vurguladı.

Gazze'de devam eden kriz başta olmak üzere bölgesel meseleleri de ele alan taraflar, acilen ateşkes ilan edilip insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılması gerektiğine dikkat çekti.

Taraflar, Gazze'nin yeniden inşasına yönelik Arap-İslam planına desteklerini teyit edip Filistin halkının karşı karşıya kaldığı insani krizin hafifletilmesi için bu planın derhal uygulanması çağrısında bulundu.