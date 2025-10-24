Mısır ve Pakistan Askeri İşbirliğini Güçlendiriyor

Mısır Savunma Bakanı Abdulmecid Sakr ile Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, iki ülke arasındaki askeri işbirliğin güçlendirilmesi konusunu görüştü.

Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Savunma Bakanı Sakr, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Munir ile bir araya geldi.

Görüşmede, Mısır ile Pakistan silahlı kuvvetleri arasındaki askeri ilişkilerin desteklenmesinin yanı sıra uluslararası barış ve güvenliğin temellerini destekleyen birçok çerçevede görüş birliğine varılmasının ışığında ortak önemi haiz bazı konular ele alındı.

Mısır Savunma Bakanı Sakr, görüşme sırasında, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki ilişkilerden gurur duyduğunu dile getirdi.

Sakr, uluslararası ve bölgesel düzeyde yaşanan hızlı değişimlerin gölgesinde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaların desteklenmesinin önemine dikkati çekti.

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Munir de ülkesinin gelecek dönemde Mısır ile Pakistan silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi önemsediğini söyledi.