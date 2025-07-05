Mısır ve Libya Liderlerinden Siyasi Çözüm Vurgusu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile görüşmesinde, Libya'daki krize kapsamlı bir siyasi çözüm bulunması için çabaların birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sisi'nin 30 Haziran'da El-Alameyn kentinde, doğu Libya güçlerinin lideri Halife Hafter ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, bugün de Akile Salih'i kabul ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Sisi, Salih ile görüşmesinde, "Libya'nın istikrarı, Mısır'ın ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Tümgeneral Hasan Reşad'ın da katıldığı görüşmede, Libya'daki son gelişmeler ele alındı.

Libya'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumanın önemini vurgulayıp krize yönelik çabaların, kapsamlı bir siyasi çözüm doğrultusunda birleştirilmesi gerektiğini belirten Sisi, eş zamanlı cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin bir an önce yapılmasının, Libya halkının istikrar, güvenlik ve onurlu yaşam arzusunu karşılayacağını ifade etti.

Sisi, "Libya'daki tüm yabancı güçlerin çekilmesinin, ülke genelinde güvenliğin artırılmasına ve ulusal kurumların istikrarı sağlamadaki rolünü yerine getirmesine katkı sağlayacağını" dile getirerek, Mısır'ın Libya'nın yeniden inşasına duyduğu ilgiyi ve kalkınma alanındaki deneyimlerini bu sürece aktarma arzusunu da yineledi.

Akile Salih de Mısır ile Libya arasındaki kardeşlik bağlarına ve Mısır'ın Libya'nın birliğini ve ulusal kurumlarının uyumunu destekleme çabalarına duyduğu takdiri ifade etti.

Salih, bu desteğin, güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanması, geçiş sürecinin yönetilmesi ve yaklaşan seçimlerin gerçekleştirilmesi açısından temel bir dayanak oluşturduğunu vurguladı.

Libya'da siyasi bölünme

Birleşmiş Milletler'in Libya Temsilciliği, ülkedeki siyasi krize çözüm bulmak amacıyla taraflar arasında seçimlerin yapılmasını hedefleyen görüşmeleri sürdürüyor.

Libya'da biri ülkenin tüm batı kesimini yöneten ve başkent Trablus'ta bulunan Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki "Ulusal Birlik Hükümeti", diğeri ise Temsilciler Meclisi tarafından 3 yıldan fazla bir süre önce atanan, merkezi Bingazi'de bulunan ve ülkenin tüm doğu kesimi ile güneyindeki şehirleri yöneten Usame Hammad hükümeti olmak üzere iki ayrı hükümet bulunuyor.

Libyalılar, yıllardır ertelenen seçimlerin yapılmasının ülkeyi siyasi ve askeri çatışmalardan çıkararak istikrara kavuşturmasını umut ediyor.