Mısır ve Katar, Gazze'deki Ateşkesi Güçlendirme Taahhüdünde Bulundu

Güncelleme:
Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi sağlamlaştırmak için işbirliği yapma konusunda taahhütte bulundu. İki bakan, Filistin topraklarında birlik sağlanması gerektiğini vurguladı ve uluslararası güç konuşlandırılmasına yönelik görüşmeleri değerlendirdi.

KAHİRE, 10 Kasım (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, yaptıkları görüşmede Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi sağlamlaştırmak üzere çabaları sürdürme taahhüdünde bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iki bakan, pazar günkü telefon görüşmesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için hazırladığı barış planının uygulanmasına ilişkin devam eden istişarelerle ilgili gelişmeleri ele aldı.

Filistin topraklarında birliği sağlamak üzere Batı Şeria ile Gazze Şeridi arasında bağlantı kurmak gerektiğini vurgulayan iki bakan, Filistinlilerin kendi işlerinin yönetimini üstlenmesinin ve karar alma konusunda birliği korumalarının önemine dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'ye uluslararası güç konuşlandırılmasına yönelik devam eden istişareleri de görüşen bakanlar, söz konusu gücün görev ve yetkilerinin, en kısa sürede toparlanma ve yeniden inşa çabalarını destekleyecek şekilde tanımlanması gerektiğini vurguladı.

Batı Şeria'daki durumu gözden geçiren taraflar, barış umutlarını zedeleyen ve gerilimi tırmandıran tüm yerleşim faaliyetlerini ve tekrarlanan ihlalleri kesin şekilde reddettiklerini ifade etti.

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de devam eden ateşkes, 2 yıl süren çatışmaların ardından 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti. Uzun zamandır beklenen ateşkes anlaşması, Mısır, Katar, Türkiye ve ABD'nin arabuluculuğuyla sağlandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
