Mısır ve Katar, Gazze'de Ateşkes İçin Müzakereleri Sürdürüyor

Mısır medyası, arabulucu ülkelerin Gazze'de ateşkes anlaşmasının önündeki engelleri aşma çabalarına yoğunlaştığını bildirdi.

Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" kanalının üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberde, Hamas ile İsrail arasında Katar'da bir haftadan beri devam eden dolaylı müzakerelere dikkat çekildi.

Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin bir araya geldiği aktarılan haberde, Mısır ve Katarlı iki yetkilinin Gazze'de ateşkesin sağlanması çabalarını ele aldıkları kaydedildi.

İstihbarat Başkanı Reşad'ın Hamas ve İsrailli müzakere heyetleriyle görüşmelere yoğunlaştığına işaret edilen haberde, arabulucu ülkelerden biri olan Mısır'ın gerçekleştirdiği yoğun temaslarla Gazze'de ateşkesin önündeki engelleri aşmayı hedeflediği ifade edildi.

Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes sağlanmasının yanı sıra insani yardımların girmesi ve esirlerin salıverilmesi konusunda mutabık oldukları aktarılan haberde, "Arabulucu ülkeler Mısır, Katar ve ABD, ateşkesin sağlanması amacıyla tüm kesimlerle temasları yoğun şekilde sürdürüyorlar." denildi.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran Morag Koridoru'nda ve Refah kentinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.