Mısır ve Katar, Gazze'de 60 Günlük Ateşkes Çabalarını Sürdürüyor

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Mısır ve Katar'ın Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkes çabalarının, İsrail'in yanıt vermemesine rağmen sürdüğünü belirtti.

Mısırlı Bakan, ülkesini ziyaret eden Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile kuzeydeki Alemeyn kentinde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Abdulati, Mısır ve Katar'ın arabulucu ülkeler olarak Gazze Şeridi'nde 60 günlük bir ateşkese varılması yönünde çabalarının sürdüğünü kaydetti.

Abdulati, ateşkese dair iki ülkenin önerilerine, İsrail cevap vermese de bu yöndeki çabalarının devam edeceğini vurguladı.

Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili 18 Ağustos'ta sundukları teklifi Hamas kabul etti, ancak İsrail'den teklifle ilgili henüz bir yanıt gelmedi.