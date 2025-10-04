Mısır ve Katar Dışişleri Bakanları, Trump'ın Gazze Planını Görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının maddelerini ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurma çabalarına ilişkin gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkesle ilgili sunduğu plandan sonra oluşan bölgesel ve uluslararası yapıcı tutumun önemine vurgu yapıldı.

Mısır ve Katar dışişleri bakanları, Trump planının kanı durdurmak ve Filistin halkının maruz kaldığı felaketi sonlandırmak için kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu belirtti.

Arap ülkelerinin Gazze'de ateşkesin sağlanması için sergiledikleri tutuma vurgu yapılan görüşmede, Gazze'ye insani yardımların ulaşması için mevcut nüfuzlarını kullanmaları gerektiğinin altı çizildi.

Görüşmede her iki bakan Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının zorla yerinden edilmesi veya demografik değişime dair her türlü girişimi reddetti.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.