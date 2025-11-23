Mısır ve Katar Dışişleri Bakanları, Gazze ve Sudan Gelişmelerini Görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze, Sudan ve Lübnan'daki son gelişmeleri görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Abdulati ile Al Sani, iki ülke arasındaki sürekli koordinasyon çerçevesinde ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel konularda işbirliğinin artırılması amacıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Abdulati, Gazze'deki ateşkesi sağlamlaştırmanın ve yürütülen çabaları zayıflatabilecek herhangi bir ihlalin önlenmesinin önemini vurgulayarak, Mısır, Katar, Türkiye ve ABD arasında Şarm El-Şeyh Barış Anlaşması'nın tam olarak uygulanmasını sağlamak ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki savaşın durdurulmasına yönelik planının ikinci aşamasını hayata geçirmek için yakın koordinasyonun sürdüğünü belirtti.

Sudan ve Lübnan'daki gelişmeler

Sudan'daki gelişmelere ilişkin ise taraflar, kalıcı bir ateşkes sağlanmasının ve siyasi sürecin yeniden başlatılması için uygun ortamın oluşturulmasının önemini vurguladı.

Abdulati, Sudan'ın birlik, egemenlik ve istikrarının korunması gerektiğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca Lübnan'ın istikrarının korunması, toprak bütünlüğüne bağlılık ve herhangi bir tırmanıştan kaçınmanın önemine dikkat çekildi.