Mısır ve Katar'dan Gazze İçin Ortak Arabuluculuk Çabaları

Mısır ve Katar, Gazze Şeridi'ndeki arabuluculuk çabalarının koordineli şekilde sürdüğünü ve yaklaşık 20 aydır devam eden İsrail'in soykırımı nedeniyle yaşanan insani krizi sona erdirmeyi amaçlayan ortak bir vizyona dayandığını belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Mısır ile Katar'ın ortak açıklamasında, iki ülkenin çabasının "(İsrail ile Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler arasında) kapsamlı bir ateşkes sağlanması için uygun koşulların yaratılması yoluyla sivillerin acılarının hafifletilmesi" amacı taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, "şüphe yayma, çarpıtma ya da medyada gerilimi tırmandırma yoluyla kardeşler arasında ayrılık tohumları ekme girişimlerinin, bu savaşı ve onun yol açtığı insani felaketi sona erdirmeye yönelik ortak çalışmalarını sürdürmelerine engel olamayacağı" vurgulandı.

Mısır ve Katar, "kardeş Filistin halkının çıkarına hizmet etmeyen hiçbir iç gündem ya da yan hesaplara sürüklenmeyeceklerini ve acıları hafifletmeye, ateşkesi sağlamlaştırmaya ve kalıcı çözüme ulaşmaya odaklanarak net bir çerçevede çalışma konusundaki tam taahhütlerini" ortaya koydu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, Gazze'de savaşı sona erdirecek bir ateşkes için İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk çabalarını tüm zorluklara rağmen sürdürdüğünü duyurmuştu.

İsrail Başbakanlığının sosyal medya hesabından, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in "medeniyet ve barbarlık arasında Kurtuluş Savaşı" verdiği yönünde açıklaması paylaşılmıştı.

Paylaşımda Netanyahu'nun, "Katar'ın her iki tarafla oynayarak anlamsız konuşmayı bırakıp, medeniyetin tarafında mı yoksa Hamas barbarlığının tarafında mı olduğuna karar vermesi gerekiyor." ifadelerine yer verilmişti.

Katar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Doha yönetimi hakkında yaptığı açıklamaları "tahrik edici ve siyasi ahlaktan yoksun" olarak nitelendirmişti.