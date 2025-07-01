Mısır ve Katar, ABD ile Gazze'de Ateşkes Müzakerelerini Görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD ile Gazze Şeridi'nde ateşkesi yeniden sağlama çabalarını ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdulati ve Al Sani, Gazze'deki son gelişmeleri, Mısır ve Katar'ın ABD ile birlikte Gazze'de ateşkesi yeniden başlatma çabalarını, Filistin halkının kanının dökülmesini durdurmayı, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ve Gazze'ye insani yardımın acil ve engelsiz bir şekilde ulaştırılması konularını görüştü.

Bakanlar, ateşkesin uygulanması durumunda hemen akabinde Mısır'ın Filistin hükümeti ve Birleşmiş Milletlerin işbirliğinde Gazze'nin yeniden imarına ilişkin konferansa ev sahipliği yapması için gerekli düzenlemeleri değerlendirdi.

İran ile İsrail arasındaki ateşkesle ilgili gelişmeleri de ele alan Al Sani ile Abdulati, ateşkesin sağlamlaştırılması, gerginliğin azaltılması ve diplomatik çözümün teşvik edilmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

Mısırlı Bakan Abdulati, ülkesinin "İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yeniden başlatılmasını ve Ortadoğu'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm çabaları desteklediğinin" altını çizdi.

Abdulati, dün, "Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesi kapsayan bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını" söylemişti.

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze'de 2 hafta içerisinde ateşkesin sağlanması" konusunda uzlaştıkları iddiasında bulunmuştu.