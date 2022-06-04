Mısır ve Itfc Buğday İthalatının Finansmanı İçin 6 Milyar Dolarlık Anlaşma Yaptı - Haberler

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Mısır ve Itfc Buğday İthalatının Finansmanı İçin 6 Milyar Dolarlık Anlaşma Yaptı

Xinhua - Güncel
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Mısır ve Itfc Buğday İthalatının Finansmanı İçin 6 Milyar Dolarlık Anlaşma Yaptı

KAHİRE, 4 Haziran (Xinhua) -- Mısır Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Mısır'ın Uluslararası İslami Ticaret Finansman Kuruluşu (ITFC) ile zaruri malların ithalatının finansmanı için altı milyar dolar tutarında bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

KAHİRE, 4 Haziran (Xinhua) -- Mısır Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Mısır'ın Uluslararası İslami Ticaret Finansman Kuruluşu (ITFC) ile zaruri malların ithalatının finansmanı için altı milyar dolar tutarında bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Çerçeve sözleşmesi, Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki sayfiye kenti Şarm El-Şeyh'te Çarşamba günü başlayan İslami Kalkınma Bankası Grubu'nun yıllık toplantısı sırasında imzalandı. Sözleşme, Rusya-Ukrayna çatışmasının tedarik zincirleri üzerinde yarattığı etki nedeniyle Mısır ve diğer ülkelerin olağandışı şartlar altında olduğu gerçeği göz önünde bulundurularak buğday ithalatının finansmanına odaklanıyor. Bakanlığın açıklamasında, Suudi Arabistan merkezli İslami Kalkınma Bankası'nın bağlı kuruluşu olan ITFC'nin 2008 yılından bu yana enerji ve gıda sektörlerine destek olmak için Mısır'a yaklaşık 14 milyar dolar temin ettiği kaydedildi.

Xinhua / Güncel

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