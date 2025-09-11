Mısır ve İran Liderlerinden Nükleer Müzakere Çağrısı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, İranlı mevkidaşı Mesud Pezeşkiyan'a, İran nükleer meselesinde tarafların ciddi ve yapıcı bir diyalog başlatarak müzakere masasına geri dönmeleri gerektiğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sisi'nin İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Sisi'nin bölgede artan gerginlik ortamında "istikrarı artırmak ve barış ile güvenliği baltalama girişimlerine karşı koymak için yoğunlaştırılmış ortak eylem gerektiğini" belirttiği ve ülkesinin gerilimi azaltma çabalarına destek verme konusundaki istekliliğini dile getirdiği kaydedildi.

Sisi, "İran nükleer meselesinde tarafların müzakere masasına dönmesinin, bölgesel güvenliği koruyacak ve daha fazla tırmanışı önleyecek barışçıl bir çözüme ulaşmanın ön şartı olduğunu." ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise Mısır'ın İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasındaki diyaloğu kolaylaştırmadaki rolüne duyduğu derin takdiri dile getirerek, Sisi'ye İran ve UAEA'yı yakınlaştırmak için gösterdiği kişisel çabalar ve destekten ötürü teşekkür etti.

Pezeşkiyan, bu çabaların, Mısır'ın aylarca süren arabuluculuğunun ardından Salı günü Kahire'de imzalanan, İran ile UAEA arasında işbirliğini yeniden tesis eden anlaşmaya yol açtığını belirtti.

Kahire, 9 Eylül'de Sisi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi arasında gerçekleşen üçlü görüşmenin ardından, Mısır'ın arabuluculuğuyla İran ile IAEA'nın işbirliğini yeniden başlatma konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Bu bağlamda, Suudi Arabistan ve Umman dışişleri bakanlıkları da Mısır'ın arabuluculuğuyla Tahran ve IAEA arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

İran Parlamentosu, 26 Haziran'da, UAEA'yı casuslukla suçlayarak ve İsrail ile ABD'nin İran'a karşı askeri saldırganlığına bahane oluşturduğunu öne sürerek UAEA ile iş birliğini sona erdiren bir yasa çıkarmıştı.

İsrail, ABD'nin desteğiyle, 13 Haziran 2025'te İran'a karşı 12 günlük bir saldırı başlatmış, Tahran buna karşılık vermiş ve Washington aynı ayın 22'sinde ateşkes ilan etmişti.