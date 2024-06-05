Mısır ve İran, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ni ele aldı

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile ikili ilişkilerin yanı sıra İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ni ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd yaptığı yazılı açıklamada, Şukri ile Bakıri'nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

İkilinin İran ile Mısır ilişkilerini ele aldığını aktaran Ebu Zeyd, bu kapsamda ikili ilişkileri geliştirme ve çözüm bekleyen konuların tümünü çözüme kavuşturmanın öneminde mutabık kalındığını ifade etti.

Ebu Zeyd, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin de görüşmede masaya yatırıldığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bakan Şukri, esir takasını içeren bir ateşkes ve Gazze'deki Filistinlilere insani yardım ulaştırılmasını sağlayacak Mısır ve Katar'ın arabuluculuğundaki çabalarla ilgili bilgi verdi."