Mısır ve İran dışişleri bakanları, ilişkilerin güçlendirilmesi ve "nükleer dosyayı" görüştü

Güncelleme:
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve İran'ın nükleer dosyasındaki gelişmeleri değerlendirmek amacıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, gerginliğin azaltılması ve diplomatik çözümler için işbirliği pirminin önemi vurgulandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Abdulati ve Erakçi arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtildi.

Ülkeleri arasındaki ikili ilişkilerin ve bunların güçlendirilmesinin yollarının ele alındığı görüşmede Bakan Abdulati, son dönemde iki taraf arasındaki görüşme ve iletişimin temposunu takdir ettiğini ifade etti.

Ortak çıkarlara hizmet eden konularda istişare ve koordinasyonun sürdürülmesi ve iki ülkenin ortak çıkarlarını gözetecek şekilde işbirliğinin artırılması ümidini dile getiren Abdülati, İran'ın "nükleer dosyasındaki" son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, gerginliği azaltmak, güven inşa etmek ve diplomatik çözümler için gerçek bir fırsat oluşturacak koşullar için çabaların sürdürülmesinin önemini vurguladı

Mısırlı Bakan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüşmesinde, nükleer konuda tüm tarafların çıkarlarını dikkate alan, bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlayan kapsamlı bir anlaşmaya varılması amacıyla diyaloğun yeniden başlatılmasının önemine değindi.

Kaynak: AA / Amer Fouad Fouad Solyman - Güncel
500
