Mısır ve İngiltere, Hamas ve İsrail'i ateşkes için teşvik etmeli

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile İngiliz mevkidaşı David Cameron, Hamas ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması için teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şukri, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki son durum, arabulucuların çabaları, bölgede ateşkesin sağlanması, esir takasına ilişkin ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan öneri ele alındı.

İki bakan, bu konuda sarf edilen çabalara destek verdiklerini belirtirken Gazze'deki insani krize son vermek için ateşkes anlaşmasının tamamlanması adına Hamas ve İsrail'in teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, ülkesinin " İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sonlandırılması, bölge halkının insani yardıma tam erişiminin sağlanması, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin geri dönmesi" yönündeki tüm hamlelere verdiği desteğin altını çizdi.

Şukri, Gazze Şeridi'ne yardımların girişi için İsrail ile Gazze arasındaki tüm kara sınır kapılarının açılması ve Refah başta olmak üzere Gazze'deki İsrail saldırılarının durdurulması çağrısını yineledi.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Biden, söz konusu önerisinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Başbakan Binyamin Netanyahu,"belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu.

Netanyahu, 3 Haziran'da, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'yu, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit etmişti.

Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından, "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir takası" ile ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.