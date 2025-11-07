Mısır ve İngiltere Dışişleri Bakanları, Gazze ve Sudan'daki Gelişmeleri Görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'in, Gazze Şeridi ve Sudan'daki gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Mısır ve İngiltere Dışişleri Bakanları, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abdulati'nin Cooper'a Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi verdiği, Şarm el-Şeyh'te Hamas ve İsrail arasında yapılan ateşkes anlaşmasının kalıcı hale getirilmesi ve anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesinin önemini vurguladığı aktarıldı.

Uluslararası toplumun Gazze'deki insani krizin çözülmesi için işbirliği yapması gerektiğini vurgulayan Abdulati, "Filistin halkının meşru hakkı olan bağımsız devlet kurma hedefi için siyasi sürecin başlatılması gerektiğini" kaydetti.

Abdulati, Mısır'da kasım ayı içerisinde düzenlenmesi beklenen "Gazze'de Yeniden Yapılanma ve İyileştirme Konferansı" için hazırlıklar yapıldığını ifade etti.

Sudan'ın El-Faşir bölgesindeki çatışmaların da ele alındığı görüşmede, Abdulati "Faşir'de yaşanan insan hakları ihlalleri ve sivillere yönelik katliamları" kınayarak insani yardımların ulaştırılabilmesi için "insani koridorların açılması gerektiğini" ifade etti.

Abdulati, Mısır'ın "Sudan'ın birliği ve istikrarını desteklediğinin" belirterek Mısır'ın Sudan'la ilgili Dörtlü Mekanizması çerçevesinde ülke genelinde gerginliğin azaltılması ve kapsamlı bir ateşkes sağlanması yönünde çaba sarf ettiğini dile getirdi.