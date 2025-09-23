Mısır ve İngiltere Dışişleri Bakanları Gazze ve İran'ı Görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile " Gazze'yi ve İran'ı" görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu oturumu dolayısıyla bulunduğu New York'ta İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Gazze Şeridi'nde yaşananlar ele alındı.

Gazze'de yaşanan açlık felaketinin ulaştığı boyuta dikkati çeken Abdulati, Gazze'de ateşkesin sağlanması için bölgesel ve uluslararası çabaların yoğunlaştırılmasının önemine vurgu yaptı.

Abdulati, uluslararası toplumun Gazze Şeridi ile Batı Şeria'da İsrail'in işlediği suçların önüne geçmesi gerektiğini belirtti.

İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim politikalarının ve Gazze'deki saldırıların çapını genişletme adımının doğurduğu tehlikeye dikkati çeken Abdulati, Tel Aviv'in amacının Filistin halkını tehcir etmek ve Filistin Devleti'nin kurulmasını engellemek olduğunu söyledi.

İngiltere'nin Filistin Devleti'ni tanımasının tarihi bir adım olduğunu söyleyen Abdulati, bunun Filistin halkı için büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, İran'ın nükleer programının da konuşulduğu görüşmede, yaptırım mekanizmasının tekrar devreye girmesini erteleyecek sükunet çabalarının sürdürülmesinin önemini vurguladı.