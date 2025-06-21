Mısır ve İngiltere'den Gerilimi Dindirme Mutabakatı

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgede artan gerilimi azaltmak için koordinasyonu sürdürme konusunda anlaşmaya vardı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgede artan gerilimi düşürmek amacıyla iki ülke arasında koordinasyonu sürdürme konusunda mutabakata vardı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki Bakan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin, Orta Doğu'daki gelişmelerin hızla değiştiği bir dönemde, İsrail ile İran arasındaki askeri tırmanışa son verilmesi yönünde yürütülen yoğun diplomatik temaslar çerçevesinde yapıldığı belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, ülkesinin mevcut gerilimin durdurulması ve ateşkesin sağlanması yönündeki tutumunu vurguladı.

Abdulati ayrıca, İran'ın nükleer programı konusunda diplomatik sürecin yeniden başlatılmasının önemine dikkati çekerek, bölgedeki durumun daha da kötüleşmemesi için bu adımın gerekli olduğunu ifade etti.

Mısırlı Bakan, Avrupa ülkelerinin bu çabalara devam etmesinin büyük önem taşıdığını belirterek uluslararası toplumun ortak hareket ederek krizin büyümesini önlemesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmenin sonunda taraflar, mevcut diplomatik kanallar kullanılarak gerilimin düşürülmesi ve bölgesel çatışmanın yayılmasının önlenmesi için koordinasyonun ve istişarenin sürdürülmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Kaynak: AA / ABDULSALAM FAYEZ - Güncel
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