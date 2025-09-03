Haberler

Mısır ve Filistin, İsrail'e Gazze İçin Ateşkes Baskısı Yapıyor

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Gazze'de ateşkes önerisinin kabulü için İsrail'e uluslararası baskının artırılması gerektiğini vurguladı. Mısır, Filistinlilere yönelik İsrail'in uygulamalarını kınadı ve daha fazla uluslararası tanıma talep etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Gazze'de ateşkes önerisini kabul etmesi için İsrail'e baskı yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh'in, Kahire'de Abdulati ile görüştüğü belirtildi.

Tarafların, Gazze Şeridi'ndeki acımasız savaşı durdurması için İsrail'e bölgesel ve uluslararası baskının artırılması gerekliliği konusunda hemfikir olduğu kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da önerisine uyan Mısır ve Katar'ın teklif ettiği ateşkes önerisinin kabul edilmesi gerekliliğine dikkati çekildi.

Açıklamaya göre, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, İsrail'in Gazze'de Filistin halkına uyguladığı aç bırakma politikasını ve açlığı silah olarak kullanmasını kınadı.

Abdulati, ülkesinin Filistinlilerin topraklarından göçe zorlanmasını, İsrail'in Gazze'de saldırılarını genişletmesini ve Filistin halkına karşı soykırım suçlarını sürdürmesini kesin bir şekilde reddettiğini vurguladı.

Mısırlı Bakan, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da başta Filistin topraklarının gasbedilmesi olmak üzere gerçekleştirdiği yasa dışı eylemleri kınadı ve İsraillilerin Filistinlilerin topraklarını gasbetmesini ve yıldırma eylemlerini tümüyle reddetti.

Abdulati ve Şeyh, ayrıca Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınması için uluslararası desteğin sağlanması konusunda Mısır ve Filistin işbirliğini ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanı, bazı ülkelerin Filistin devletini tanıma kararından duyduğu memnuniyeti belirtti.

Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili 18 Ağustos'ta sundukları teklifi Hamas kabul etmiş ancak İsrail'den teklife yanıt gelmemişti.

Hamas, Mısır ve Katar'ın sundukları öneriyi diğer Filistinli gruplarla birlikte kabul ettiğini bildirmişti.

