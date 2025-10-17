Haberler

Mısır ve Filistin Gazze'nin Yeniden İnşası Konferansı için Görüşme Gerçekleştirdi

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, kasım ayının ikinci yarısında Kahire'de düzenlenecek Gazze'nin Yeniden İnşası Konferansı'nın hazırlıklarını görüştü. Görüşmede konferansın hedefleri ve finansman konuları ele alındı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Abdulati, Filistin Başbakanı Mustafa ile telefonda görüştü.

Telefon görüşmesinde iki taraf, kasım ayının ikinci yarısında Kahire'de düzenlenmesi planlanan konferansa yönelik devam eden hazırlıkları ele aldı.

Görüşmede ayrıca konferansın hedefleri ve özellikle finansman ve mali taahhütler konusunda beklenen olası kazanımların ayrıntılarının ele alınmasının yanı sıra Gazze Şeridi'ndeki yıkımın boyutları değerlendirildi ve güncellendi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, telefon görüşmesinde, konferansa uluslararası toplumun tüm taraflarının etkin katılımının sağlanmasını umduğunu dile getirdi.

Abdulati, konferansın, mart ayında onaylanan Arap-İslam Planı kapsamında Mısır tarafından düzenlendiğini ve ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının uygulanmasına ilişkin koordinasyonun devam ettiğini dile getirdi.

Filistin Başbakanı Mustafa da Mısır'ın çabalarını ve Gazze'de Erken İyileşme, Yeniden İnşa ve Kalkınma Konferansı'na ev sahipliği yapmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Mustafa, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve Filistin halkının meşru haklarının savunulması konusunda Mısır'ın oynadığı rolden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
